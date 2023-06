Inter, ritorno di Hakimi? Biasin fa chiarezza sull’esterno del PSG

di Diego De Cicco, pubblicato il: 14/06/2023

Inter, finita la stagione sportiva si apre il calciomercato e come sempre le suggestioni sono moltissime.

In casa nerazzurra una delle voci che creano maggior fascino è quella riguardante il possibile ritorno di Achraf Hakimi.

L’esterno marocchino, in forza al Paris Saint Germain, in più occasioni ha mostrato una certa malinconia ripensando all’anno in

nerazzurro. Anno del quale divenne un elemento importantissimo nell’undici di Conte nel quale vinse lo Scudetto. Venduto, forse

troppo in fretta, a stagione appena finita, fruttò una sostanziosa plusvalenza trasferendosi in una delle squadre più ambite al mondo.

Il suo ambientamento sotto la Tour Eiffel non è stato certamente all’altezza delle aspettative e in due stagioni al PSG non è mai riuscito a raggiungere i livelli di prestazioni sfornate a Milano. Inoltre, ogni qual volta ne ha avuto la possibilità ha sempre mostrato il suo attaccamento all’Inter. Non solo attraverso i post pubblicati sui social, ma anche con la sua presenza allo stadio in occasione del derby contro il Milan in occasione del ritorno della semifinale di Champions League.

Inter, per Biasin Hakimi vorrebbe tornare in nerazzurro, ma il contratto con il PSG rende tutto impossibile.

Intervenendo su DAZN il noto giornalista Fabrizio Biasin, molto addentro al mondo nerazzurro, ha spiegato come è la situazione.

“Hakimi non si trova bene al PSG e l’ha fatto capire in tutti i modi. Se fosse libero, tornerebbe volentieri all’Inter, ma ha un contratto e un contratto ricco.”

I tifosi dell’Inter sono dunque liberi di sognare, anche consci di quanto accaduto con Romelu Lukaku, possono sognare, ma numeri alla mano il ritorno di Hakimi in maglia nerazzurra, attualmente, resta impossibile.