Inter, risorge la LuLa. L’ultimo tango era targato scudetto

20/02/2023

Inter, tra le note positive della sfida contro l’Udinese c’è il ritorno al gol della coppia Lukaku Lautaro Martinez.

Seppur non si sono visti insieme in campo entrambi sono finiti sul tabellino dei marcatori e questo lascia ben sperare. L’ultima volta che accadde successe molte ere calcistiche fa. Si trattava del match del. Maggio 2021, ironia della sorta era sempre un Inter-Udinese, ma storico. In quel giorno infatti l’Inter andò a vincere matematicamente il suo scudetto Contiano.

Inter, risorge la LuLa. In gol entrambi i bomber, in campionato non accadeva dalla gara scudetto di due anni fa.

Come riporta Tuttosport, 636 giorni dopo la coppia che ha fatto sognare tutto il popolo nerazzurro, prima dell’addio improvviso del belga è tornata. O meglio, per ora solo sul tabellino di un match sotto la voce marcatori, ma la speranza che possano davvero riformare la LuLa ora appare più concreta. Lukaku con il rigore bis contro Silvestri ha segnato il suo terzo gol in stagione. Una miseria se si considera la aspettative a inizio stagione, ma non si può non tenere conto del calvario fatto di infortuni e ricadute che il belga ha avuto. Ora sembra davvero che il recupero possa essere quello definitivo e Big Rom torna a disposizione di Inzaghi proprio nel periodo più caldo del calendario. Se è vero che lo scudetto è di fatto andato, ci sono da conquistare ancora l’accesso alla Champions, il passaggio del turno contro il Porto e c’è da giocarsi una semifinale di Coppa Italia. Tanta roba anche per Lukaku, che sa che potrà guadagnarsi la conferma solo sul campo a suon di gol. Gol che in maglia nerazzurra salgono a 67, staccando di uno il suo “nemico” Ibrahimovic. Inoltre il var gli ha permesso di arrivare a 16 gol su 16 rigori calciati. Insieme a Lautaro, che contro l’Udinese ha messo in rete il gol numero 90 in nerazzurro, sono pronti a ripartire dove avevano lasciato due anni fa.