Inter, riparti da dieci: tutti i giocatori diventati una certezza per Inzaghi

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 28/01/2023

Inter concentrata sempre di più su quello che sarà il futuro. Al momento ci sono mille “incertezze” nella rosa nerazzurra. A partire da giocatori importanti come Skriniar e Lukaku finendo a giocatori come Acerbi e Dumfries. La rosa nerazzurra potrebbe subire enormi cambiamenti a fine stagione, tra pezzi pregiati che andranno via e “esuberi” pronti a lasciare la squadra, ma Simone Inzaghi potrà sicuramente contare su 10 certezze. Dieci calciatori che sono già parte fondamentale della spina dorsale degli schemi tattici di Simone Inzaghi.

Inter, dieci giocatori diventati fondamentali per Inzaghi

Oggi la Gazzetta.it ha fatto l’analisi dei giocatori fondamentali in questo momento per l’Inter e soprattutto quelli che non lasceranno la squadra nei prossimi mesi. Si parte ovviamente da Onana, diventato sempre più centrale nel progetto tecnico di Inzaghi, relegando Handanovic a secondo portiere. In difesa occhi puntati su Bastoni e Darmian che sono sempre più certezze per il tecnico, scavalcando gente come Skriniar e Dumfries. Bastoni è pronto a prolungare il suo contratto diventando una colonna portante della squadra. Giocatori fondamentali come Dimarco, sempre più padrone della fascia sinistra.

A centrocampo “capitan futuro” Barella, tra i migliori talenti italiani e l’uomo con le chiavi del centrocampo nerazzurro. Si punterà anche su Calhanoglu, che in questa stagione sta facendo girare la squadra in cabina di regia. Chi invece poco a poco sta trovando spazio e fiducia è Mkhitaryan che come Asllani potrà rappresentare una parte fondamentale del centrocampo futuro dell’Inter. In attacco gli irrinunciabili Dzeko e Lautaro. L’argentino è sempre più bandiera, il centro del progetto tecnico mentre il bosniaco nonostante l’età continua a dimostrarsi decisivo e cardine dell’attacco. Insomma, l’Inter ripartirà da 10 certezze.