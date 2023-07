Inter, rinnovo per Inzaghi e non solo: un titolare pronto al prolungamento

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 29/07/2023

Inter, rinnovi in vista. L’attuale allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, sta per ottenere un prolungamento di contratto dopo aver superato con successo un inizio di stagione complicato nell’annata precedente.

Il contratto del tecnico è in scadenza nel giugno 2024, ma sembra sempre più vicino un accordo per estenderlo di un altro anno con un’opzione fino al 2026. Secondo il Giornale, l’intesa prevede uno stipendio di 6 milioni a stagione.

Inter, rinnovo per Inzaghi e non solo: un difensore pronto al rinnovo

La società nerazzurra non si ferma solo al rinnovo di Inzaghi ma è al lavoro anche per estendere il contratto di un altro elemento chiave nella rosa, Federico Dimarco. Il talentuoso esterno sinistro, che talvolta ha giocato anche come difensore nella formazione a 3 di Inzaghi, percepirà attualmente 1,8 milioni a stagione, ma questa cifra sarà quasi raddoppiata, raggiungendo i 3 milioni a stagione, nel nuovo accordo fino al 2028.

Entrambi i rinnovi si inseriscono nel quadro di una strategia di continuità e stabilità per la squadra. La convincente gestione di Inzaghi ha dimostrato di essere promettente per il futuro dell’Inter, e la squadra punta a mantenere sia l’allenatore che i giocatori chiave per sostenere le ambizioni sportive del club. Con i prolungamenti di contratto in vista, l’Inter dimostra il suo impegno nel costruire una squadra competitiva e unita, pronta a raggiungere nuovi traguardi. I tifosi nerazzurri possono guardare al futuro con ottimismo, sapendo che sia Inzaghi che Dimarco continueranno a indossare la maglia dell’Inter, portando la loro esperienza e talento in campo per alimentare le speranze di ulteriori successi.