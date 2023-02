Inter, rimpianto Dybala? Adani ha un’idea precisa sul mancato arrivo della Joya

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 16/02/2023

Inter, il mancato arrivo di Paulo Dybala è un rimpianto? La scorsa estate di mercato, per la società nerazzurra, è stata particolarmente complicata. Infatti, non solo gli oramai consueti assalti delle big europee ai migliori giocatori della rosa di Simone Inzaghi, ma anche mancati arrivi che erano stati praticamente bloccati. Una situazione complicata, figlia di una gestione non perfetta e di una situazione economica complicata.

Tra i giocatori che sono stati vicini al vestire il nerazzurro, anche l’attaccante argentino, oggi alla Roma, Paulo Dybala. Infatti, la Joya ex Juventus, era l’obiettivo numero uno per l’attacco nerazzurro. La dirigenza, invece, dopo averlo bloccato, ha preferito arrivare a Lukaku che, però, in questa stagione, non è riuscito ad esprimere quello che aveva fatto vedere nell’anno dello scudetto.

Inter, il mancato arrivo di Dybala rischia di essere un rimpianto: Adani ha un’opinione precisa su quanto accaduto

Come detto, la società ha deciso riportato, la scorsa estate, Lukaku a Milano, preferendolo a Dybala che, poi, si è accasato a parametro zero con la Roma. Un’idea su questa vicenda ce l’ha anche Lele Adani che, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, ha esternato il suo pensiero. Per Adani, infatti, l’Inter ha commesso un errore non prendendo Dybala a costo zero.

Non perchè Lukaku non sia un giocatore forte – anche se quest’anno non sta dimostrando il proprio valore -, ma perchè Dybala ti consente di andare oltre lo schema e di creare la giocata che risolve la partita. Proprio questo, ad esempio contro la Sampdoria, è mancato alla squadra nerazzurra. Dybala avrebbe potuto sicuramente togliere qualche castagna dal fuoco. Ma con i se e con i ma non ci si fa nulla. Adesso c’è la complicata sfida all’Udinese in campionato e poi quella di Champions contro il Porto a cui pensare. La squadra di Inzaghi deve arrivare al massimo possibile.