Inter, respinti gli assalti per due big. Per Zhang sono intoccabili

di Diego De Cicco, pubblicato il: 21/07/2023

Inter, niente da fare. Per Barella e Lautaro eventuali offerte saranno rispedite al mittente.

Secondo quanto sostiene Sport Mediaset, il neo capitano interista Lautaro Martinez e il vice Nicolò Barella restano incedibili. Ieri sera sono giunti dei rumors che vedevano un’offerta di addirittura 60 milioni all’anno per il bomber argentino da parte di un club saudita. Per la redazione sportiva del biscione non è arrivata nessuna offerta alla dirigenza nerazzurra inoltre il Toro ha sempre dimostrato di non volere lasciare Milano. Su Barella invece gli apprezzamenti arriverebbero dall’ Premier League. Anche i Campioni d’Europa del Manchester City avrebbero adocchiato l’ex Cagliari. Pep Guardiola lo ha messo in cima alla lista dei desideri nel caso Bernando Silva si trasferisse a Parigi sponda PSG. Gli inglesi potrebbero tentare un’offerta da 120 milioni per il centrocampista.

Al momento, da viale della Liberazione sembra non vogliano proprio sentire ragioni, ma questo mercato ci ha confermato che nel calciomercato la regola è “mai dire mai”.

Per quanto riguarda la questione attaccante, sempre Sport Mediaset è certa che l’obiettivo numero uno è Balogun dell’Arsenal. La sua valutazione è di 40 milioni, Piero Ausilio starebbe lavorando per portare il costo a 35 milioni più 5 di bonus. Le alternative all’americano sono sempre Morata e Scamacca.