Inter, questione stadio: parla il sindaco Sala. Che apertura su San Siro!

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 05/10/2023

Inter, il sindaco Beppe Sala apre per lo stadio San Siro. Nelle ultime settimane, si è tanto parlato della questione stadio sia per quanto riguarda l’Inter che per il Milan. Entrambe le società, visti gli ostacoli che si sono presentati nella città di Milano, hanno deciso di presentare altrove i loro progetti, abbandonando, di fatto, l’impianto di San Siro.

Intanto, nella giornata di oggi, intervenuto ad un evento per la cerimonia dell’alzabandiera dell’Associazione Arma Aeronautica Aviatori d’Italia in piazza Duomo, il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha dato una grande apertura alle due società per quanto riguarda San Siro.

Ecco le parole del sindaco Beppe Sala: “Inter o Milan, io dico che se una delle due squadre decidesse di rimanere a San Siro sarebbe una gran bella cosa e il Comune sarebbe non disponibile ad aiutare ma di più. Non mi permetto di giudicare il progetto dell’ Inter perché sarebbe irrispettoso. In realtà io non conosco né quello dell’Inter né quello del Milan, ufficialmente, si parla di più di quello del Milan. La mia osservazione nasce però dal fatto che quando all’inizio discutevo con le due squadre quello che mi dicevano, e soprattutto Scaroni insisteva su questo aspetto, era che non è impossibile rimettere a posto San Siro, è impossibile con due squadre che ci giocano perché poi diventa troppo complesso”.