Inter, questione rinnovi: definito il futuro di due titolarissimi

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 28/05/2023

Inter concentrata sul rinnovo di contratto di due giocatori importanti. Un nuovo capitolo si apre per l’Inter, con importanti rinnovi contrattuali da definire per due dei suoi giocatori chiave, Bastoni e Calhanoglu.

Nonostante le recenti attività frenetiche del club milanese, concentrate sugli obiettivi prioritari della Champions League e sulla necessità di riprendersi in campionato, l’Inter sembra finalmente pronta a mettere a punto i nuovi accordi contrattuali.

Inter, rinnovo in arrivo per Calhanoglu e Bastoni

Secondo il Corriere dello Sport, ci si avvicina ad una definizione decisiva per i contratti di Bastoni e Calhanoglu, che erano già in fase di negoziazione, soprattutto considerando che entrambi i contratti scadono a giugno dell’anno prossimo. Il giovane difensore Bastoni sembra pronto a rimanere con l’Inter per i prossimi nove anni, fino al 2028. Il suo nuovo contratto dovrebbe prevedere un compenso di 5,5 milioni di euro all’anno, oltre a bonus.

Per quanto riguarda il centrocampista turco Calhanoglu, l’accordo previsto sembra essere fino al 2027, con un salario annuale di 6 milioni di euro. Tuttavia, secondo le informazioni riportate dal Corriere, l’Inter non renderà ufficiali questi rinnovi contrattuali fino alla fine della stagione, probabilmente dopo la finale di Champions League. L’attenzione del club è attualmente focalizzata sulle competizioni in corso, ma una volta terminata la stagione, ci si aspetta che vengano annunciate queste importanti estensioni contrattuali.