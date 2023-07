Inter, questione attaccante. Ecco i motivi della preferenza su un candidato

di Diego De Cicco, pubblicato il: 31/07/2023

Inter, la questione attaccante continua a non esser risolta.

Non è un mistero ce la società voglia fare di tutto per portare a casa Folarin Balogun dell’Arsenal anche se evidentemente come non sia semplice. Secondo Gianluca Di Marzio, notissimo esperto di calciomercato, a favore dei nerazzurri potrebbe esserci anche la delusione del giocatore usato con contagocce in questa pre-season estiva dai Gunners.

Inter, per Di Marzio i nerazzurri proveranno fino alla fine l’acquisto di Balogun. Fondamentale il potenziale futuribile

Ecco le parole dell’esperto giornalista a Sky Sport.

“Dopo aver abbandonato la pista Lukaku, Balogun è diventato la prima scelta dell’Inter per rinforzare il proprio attacco. I nerazzurri, però, devono ancora decidere se affondare il colpo. L’americano è un attaccante giovane e futuribile, l’Inter deve scegliere se puntare su un giocatore con questo profilo o prendere un attaccante più esperto. Nell’ultima stagione Balogun ha giocato in prestito al Reims, con cui ha collezionato 39 presenze totali, 22 gol e 3 assist”