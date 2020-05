Inter, quale futuro per Lautaro? Arriva il consiglio di Crespo

In casa nerazzurra continua a tenere banco il futuro di Lautaro Martinez. Sull’attaccante ci sarebbe il forte pressing del Barcellona, che starebbe provando di tutto per portarlo in blaugrana. L’Inter però è ferma sulle sue posizioni e non si smuove dalla richiesta di 111 milioni di euro, cifra della clausola rescissoria. Sull’argomento è intervenuto ai microfoni di goal.com anche l’ex attaccante nerazzurro Hernan Crespo. El Valdanito, grande estimatore del classe ‘97, ha mandato un messaggio al suo connazionale consigliandogli di rifiutare l’offerta blaugrana e restare in nerazzurro. Ecco di seguito riportate le sue dichiarazioni:

"Mi piacerebbe che Lautaro rimanesse all’Inter per migliaia di ragioni. È in un grande club e sarebbe positivo andare avanti così per altri due o tre anni. Bisogna convivere con la pressione di dover giocare sempre allo stesso livello, serve equilibrio, che si può trovare con la continuità in una stessa squadra. In questo senso credo sia meglio per lui rimanere all’Inter. È giovane, ha già vissuto molti cambiamenti, questo è stato il suo primo anno da titolare, se lo è guadagnato e non ha nemmeno finito la stagione”.