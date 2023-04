Inter, quale big sacrificare in estate? Arriva la notizia che stupisce tutti

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 20/04/2023

Inter, in estate si dovrà sacrificare qualche big? La vittoria di ieri in Champions League, ha permesso alla squadra nerazzurra, oltre che di giocarsi la possibilità di arrivare in finale, non prima di aver affrontato il Milan in semifinale, anche di poter passare all’incasso. Infatti, tra guadagni da stadio, da passaggio del turno e da market pool, la società di viale della Liberazione, ha messo insieme circa 25 milioni di euro, ad avviso de La Gazzetta dello Sport.

Cifre enormi, se si considera da quale girone era partita l’Inter e dove è arrivata adesso. Proprio per questo, in vista dell’estate, si dovranno fare le dovute considerazioni per quanto riguarda l’oramai consueta cessione di uno o più big della rosa. E in queste ore è arrivata la notizia che ha stupito tutti i tifosi interisti in tal senso.

Inter, si sacrificheranno uno o più big in estate? Arriva la notizia che stupisce tutti i tifosi nerazzurri

Come detto, la società nerazzurra, dovrà fare i conti se cedere o meno uno dei gioielli della rosa. Sempre secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, per chiudere il bilancio al 30 giugno del 2023 non sarà necessario cedere nessuno dei giocatori principali. Basterà monetizzare con qualche giovane (non Giovanni Fabbian, su cui l’Inter ha deciso di puntare).

Poi, per il bilancio successivo, ogni tipo di considerazione verrà fatta in base a se ci sarà o meno la qualificazione in Champions League. In caso contrario, ecco che i giocatori principali da cedere potrebbero essere almeno due, cosa che in viale della Liberazione non vorrebbero – ovviamente – nemmeno prendere in considerazione.