Inter, Qatar Airways nuovo sponsor ma in versione ridotta (per ora)

di Redazione, pubblicato il: 12/10/2023

(Inter) Calcio e Finanza.it annuncia l’arrivo di un nuovo sponsor in casa nerazzurra. Si tratta di Qatar Airwais il cui nome potrebbe comparire sulle maglie dell’Inter già in occasione della partita con la Roma.

La vicenda è piuttosto intricata. La compagnia di volo qatariota verserebbe nella casse nerazzurre solo un milione di euro per la stagione in corso. Tutto è legato alla data del prossimo 30 giugno quando scadrà l’accordo con il main sponsor Paramount+.

Se la produzione cinematografica americana non dovesse prolungare la partnership con il club Qatar Airways potrebbe prenderne il posto ed assicurare alla società una somma congrua, in linea con le sponsorizzazioni dei club europei più in vista.