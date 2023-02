Inter-Porto, parla Inzaghi: le parole sul risultato. E che dichiarazioni sui cambi!

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 22/02/2023

Inter-Porto, Simone Inzaghi parla dopo la partita. Un risultato ottimo contro una squadra forte come il Porto. Inzaghi può sorridere grazie al gol di Romelu Lukaku in vista del ritorno e viste le indicazioni date dalla squadra. Ai microfoni di Amazon Prime Video, il tecnico nerazzurro ha analizzato vari aspetti del match. Ecco le sue parole:

Sulla partita: “Abbiamo fatto un’ottima partita contro un avversario tecnico e fisico. C’è il rammarico nel primo tempo per non aver sfruttato le occasioni. Nella ripresa sono stati bravi Onana e Skriniar, volevamo qualcosa in più, ma va bene così. I cambi? Sono entrati tutti bene, anche Gosens. Giocando contro avversari di questo tipo ho bisogno di tutti”.

Su cosa si sarebbe aspettato di più nella prima parte della partita: “Nel primo tempo dovevamo essere più veloci a girare palla, avevamo preparato le giocate anche se l’avversario ti aggrediva velocemente. Avremmo meritato il vantaggio nel primo tempo”.