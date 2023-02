Inter-Porto 1-0: primo round ad Inzaghi. Rivivi il match con noi!

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 22/02/2023

94′ – Finisce qui la partita

92′ – Esce Joao Mario per Goncalo Borges

90′ – Quattro minuti di recupero

87′ – Occasione Inter! Angolo nerazzurro, palla che arriva a Lukaku che calcia, ma Diogo Costo lo ipnotizza

85′ – Lukakuuuuu! Barella mette in mezzo per Lukaku che di testa colpisce il palo, poi di sinistro insacca

84′ – Occasione Inter! Barella prova il tiro da fuori, ma la palla esce

81′ – Entra Wendell per Taremi

80′ – Esce Skriniar ed entra Dumfries

77′ – Doppio giallo per Otavio

71′ – Occasione Inter! Lukaku la mette in mezzo per Lautaro che non arriva di un soffio

70′ – Esce Mkhitaryan ed entra Brozovic

68′ – Occasione Inter! Lukaku fa la sponda per Barella che calcia alto

62′ – Ammonito Pepé

57′ – Escono Dzeko e Dimarco ed entrano Lukaku e Gosens

56′ – Occasione Porto! Sanusi solo davanti alla porta, fermato da Skriniar, sul rimpallo poi doppio miracolo di Onana

54′ – Occasione Porto! Taremi servito in profondità, calcia di sinistro, ma Onana para

51′ – Occasione Inter! Barella servito in profondità, prova il diagonale che sfiora il palo

50′ – Esce Galeno ed entra Evanilson

45′ – Inizia il secondo tempo a San Siro

Primo tempo giocato molto sul piano agonistico tra le due squadre. Il Porto che prova a innervosire la squadra nerazzurra e gli uomini di Inzaghi che a difficoltà riescono a giocare la palla come vorrebbero. Alla fine l’Inter ha almeno tre occasioni limpide, ma non riesce a sbloccarla. Ci sarebbe anche un calcio di rigore su Darmian, che il direttore di gara non fischia. Gli uomini di Inzaghi dovrebbero trovare maggiore tranquillità per provare a trovare il vantaggio

47′ – Occasione Inter! Punzione di Dimarco, testa di Bastoni e miracolo di Diogo Costa! Poi, l’arbitro fischia la fine del primo tempo

45′ – Due minuti di recupero

40′ – Ammoniti Otavio e Dimarco

36′ – Occasione Porto! Taremi servito in profondità, tacco per Grujic, ma Onana salva miracolosamente. Galeno a porta sguarnita fallisce il tap-in di testa

26′ – Taremi lavora bene il pallone, lo cede a Grujic che calcia alto

18′ – Occasione Inter! Scambio dalla bandierina tra Dimarco e Calhanoglu che calcia. Diogo Costa manda in angolo

14′ – Ci prova Barella la volo da fuori, ma la palla va alta

12′ – Occasione Inter! Dimarco mette in mezzo per Lautaro che di testa manda alto

1′ – Rotola il pallone a San Siro

Inter-Porto, manca poco all’inizio della gara. Serata di gala allo stadio San Siro, dove la squadra nerazzurra affronterà il Porto per la partita d’andata degli ottavi di finale di Champions League. Una sfida molto complicata, contro una squadra che ha tanta qualità, ma anche parecchia compattezza, capitanata dall’ex Real Madrid, Pepe.

In panchina, sfida tra ex compagni di squadra della Lazio scudettata, come Simone Inzaghi e Sergio Conceicao. Proprio loro saranno i due termometri della partita. L’Inter non ha mai perso nella sua storia contro una squadra portoghese, ma è anche vero che la tradizione italiana, contro le compagini portoghesi, negli ultimi anni, non è stata proprio positivissima. Ed è per questo che i biancoblu non vanno assolutamente sottovalutati. Intanto, di seguito, le scelte definitive dei due allenatori:

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro.

All. Simone Inzaghi.

PORTO (4-3-1-2): Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Marcano, Sanusi; Otavio, Uribe, Grujic; Pepe; Taremi, Galeno.

All. Sergio Conceicao.