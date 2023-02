Inter-Porto, i precedenti sorridono ai nerazzurri. Occhio a Lautaro Martinez

di Diego De Cicco, pubblicato il: 21/02/2023

Inter-Porto di domani sera riporta l’Inter a giocarsi la possibilità di accedere tra le prime otto d’Europa, dopo esserci andata vicino lo scorso anno. Contro i dragoni lusitani Inzaghi si gioca una buona fetta di questa stagione che tra alti e bassi è arrivata nel momento decisivo (qui le parole dell’allenatore in conferenzaui le parole dell’allenatore in conferenza).

Tra le due squadre ci sono dei precedenti. Bisogna risalire al 2005 quando le due squadre si affrontarono addirittura 4 volte. A San Siro sono dunque due i precedenti come riporta anche La Gazzetta dello Sport. Era il marzo del 2005 quando un Adriano irrefrenabile segnò la sua prima tripletta in maglia nerazzurra, in una partita che finì 3-1 per i nerazzurri. Si trattava anche allora degli ottavi di finale di Champions League. L’altra partita giocata al Meazza, valevole per i gironi della Champions 2005/06 finì 2-1 per l’Inter con doppietta del Jardinero Cruz.

Inter-Porto, i precedenti risalgono a 18 anni fa, con gli show di Adriano e Cruz. Lautaro indiziato numero uno ad andare in gol.

Le due squadre arrivano alla partita di domani con un’Inter che deve cercare anche continuità dopo la vittoria per 3-1 con l’Udinese, che però non ha del tutto cancellato le scorie dello 0-0 rimediato contro la Samp. Il Porto da canto suo la continuità l’ha trovata eccome. La squadra dell’e Conceicao viene da 10 vittorie consecutive in tutte le competizioni. Filotto che gli permette ancora di lottare per il titolo, attardato di soli 5 punti dal Benfica capolista.

Per tutti i bookmakers la partita di domani ha l’Inter come favorita, reduce anche dalle ultime due vittorie casalinghe in Champions contro Barcellona e Viktoria Plzen. La quota della vittoria nerazzurra si attesta tra l’1.75 e l’1.80. Quella dei dragoni è invece quotata dai 3.65 ad addirittura 5.25.

Per i quotisti è Lautaro Martinez il giocatore con più probabilità di andare in rete. Un suo gol è quotato 2.87, seguito da Lukaku a 3.10 e da Dzeko a 3.25.