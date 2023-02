Inter Porto e il ballottaggio cruciale. La scelta tra Dzeko e Lukaku

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 21/02/2023

Inter Porto si avvicina. La sfida di Champions League, in programma domani sera a San Siro, promette scintille. Una serata magica per i nerazzurri di Inzaghi che dovranno dare risposte nel massimo palcoscenico europeo.

Un dubbio per il mister. E riguarda l’attacco. Assodata l’inamovibilità di Lautaro Martinez, è in ballo il posto al fianco al Toro. Dzeko o Lukaku? Per intanto, scelti gli altri dieci che inizieranno il match: Onana tra i pali; Skriniar, Acerbi e Bastoni agiranno in difesa; a centrocampo spazio a Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco.

E poi l’attacco, appunto. Dal sito de La Gazzetta dello Sport una ricostruzione sul ballottaggio più importante: “Romelu Lukaku sta crescendo ed è tornato al gol – su rigore – e soprattutto resta un centravanti di livello mondiale. La tentazione di proporre l’accoppiata con il Toro è tanta, ma non va scordato che Edin Dzeko – sebbene non in forma smagliante – ha tanti gol nei piedi in campo europeo: nella stagione attuale è già a tre reti e un assist. Il ballottaggio, insomma, è vivo”.