Inter, pochi minuti in campo per Frattesi: Inzaghi ha un piano per lui al rientro dalla sosta

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 06/09/2023

Inter, Inzaghi ha un piano per Frattesi al rientro dalla Nazionale. La squadra nerazzurra, in questo inizio di stagione, è riuscita ad ottenere risultati eccellenti sul campo. Infatti, sono tre le vittorie ottenute su tre partite giocate, dopo i due 2-0 contro Monza e Cagliari e dopo il 4-0 ottenuto contro la Fiorentina. Adesso, la partita più complicata, ad oggi, ovvero il derby contro il Milan.

Inzaghi aspetta in maniera impaziente il rientro dalle nazionali dei giocatori impegnati. Una lente di ingrandimento, è puntata su Davide Frattesi. Il centrocampista, è arrivato questa estate dal Sassuolo e ha scelto di vestire la maglia nerazzurra senza esitazioni.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Simone Inzaghi ha intenzione di concedere più minutaggio al giocatore che, in queste tre gare, non gli ha concesso molto spazio. Proprio per questo, il tecnico nerazzurro ha un piano preciso su dove impiegarlo in campo.

Le alternative sono essenzialmente due: giocare insieme a Barella, al posto di Mkhitaryan, con il primo che, poi, verrebbe spostato nella posizione di mezz’ala sinistra, come accaduto qualche volta anche in Nazionale con Roberto Mancini. L’altra pista porta, invece, a giocare al posto del connazionale in quello che, probabilmente, è il ruolo più congeniale al giocatore e dove lo stesso rende meglio.