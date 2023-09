di Redazione, pubblicato il: 29/09/2023

(Inter) Dopo Cuadrado e Arnautovic un altro infortunio arriva dall’allenamento odierno.

E’ un comunicato ufficiale del club a spiegare che Frattesi non sarà disponibile per la trasferta di Salerno e, con tutta probabilità, neanche per il match di Champions con il Benfica.

“Davide Frattesi si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, a seguito di un affaticamento muscolare.

Gli accertamenti hanno evidenziato un lieve risentimento ai flessori della coscia destra. Le condizioni del centrocampista saranno rivalutate nei prossimi giorni.”