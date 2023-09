Inter, Pioli molto sicuro del suo Milan: lanciata la sfida alla squadra nerazzurra. Le parole in conferenza

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 15/09/2023

Inter, Pioli sicuro del suo Milan. Domani, dopo la pausa per le nazionali, sarà finalmente tempo di derby della Madonnina. A sfidarsi, le due squadre che, fino a questo momento, hanno mostrato le cose migliori nei primi tre turni di campionato. Il Milan, poi, dopo aver perso gli ultimi quattro derby, non avendone vinto nemmeno uno nel 2023, ha voglia di rivalsa e giocherà con il coltello tra i denti.

Per questo, Inzaghi, dovrà stare molto attento ai rossoneri e dovrà preparare al meglio una sfida che nasconde parecchie insidie. Intanto, oggi, in conferenza stampa, ha parlato Stefano Pioli, che si è mostrato molto sicuro del suo Milan ed ha lanciato la sfida alla squadra di Inzaghi. Ecco le sue parole riportate da MilanNews.

Sull’inizio di stagione delle due squadre: “Abbiamo iniziato bene sia noi che loro. Vogliamo continuare così. Ero curioso prima della prima di campionato. Ora sono convinto di come la squadra si è preparata e di come affronterà la gara. L’abbiamo preparato nei dettagli”.

Sugli ultimi derby giocati: “Non mi interessa niente degli ultimi derby, ma mi interessa solo domani. Altrimenti potremmo dire dello Scudetto vinto e non vinto dall’Inter. Conta solo mettere in campo le soluzioni per fare il nostro gioco. Kjaer? Sta benissimo ed è pronto per giocare una gara così importante. Bisogna essere sempre preoccupati. L’Inter ha giocato alla pari col City, ma noi cercheremo di fare meglio di loro.

Su cosa servirà per battere l’Inter: “Servirà una partita di alto livello perché per vincere il derby bisogna giocare bene. Voglio vedere il Milan, voglio vedere quello che abbiamo preparato. Avremo l’approccio giusto per fare bene. Non abbiamo paura di nulla. Non ho guardato i derby passati, ma solo le nostre e le loro partite di questa stagione. Nessuno dei miei sta pensando ai derby dell’anno scorso, stanno pensando solo a cercare di vincere domani: l’abbiamo preparata bene, sappiamo cosa vogliamo fare. Siamo pronti, la affronteremo con convinzione e spensieratezza”.