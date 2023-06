Inter, per Moratti non ci sono dubbi dopo Istanbul. Berlusconi interista? Ecco la verità

Per Moratti comunque entrambi, pur se con punti molto diversi, avevano la spinta di far felice la gente, che definisce “la cosa principale”.

Quando vi siete conosciuti?

“Venne a trovarci in ufficio, c’era ancora mio padre, chiese informazioni sulla Sardegna. Una volta poi mi invitò a casa sua per ragioni politiche, per provare a fare qualcosa insieme. Fu estremamente gentile, uno show, fece di tutto per farmi capire la sua personalità. Era sempre interessante incontrarlo, era vivace. Anche per discutere di temi su cui non eravamo proprio d’accordo. Si parlava sempre con rispetto reciproco”.

Poi gli aneddoti: la mamma di Berlusconi che davvero ha lavorato per il padre di Moratti Angelo e quello che voleva Berlusconi essere segretamente interista. Su questo punto Moratti spiega “Non lo so questo, si diceva fosse prima interista per l’amore di sua mamma. Il padre però era milanista. Si può dire di tutto… La mamma aveva lavorato con mio papà, era stata una segretaria importante. Berlusconi me lo ricordava, era carino ricordarlo insieme”.

Poi si è parlato di calcio e della notte di Istanbul dalla quale l’Inter è uscita sconfitta.

Differenze tra Istanbul e la Champions del 2010?

“Tante le differenze. Il primo tempo l’ho trovato brutto io calcisticamente. Il secondo invece no, la partita è stata più seria, il City me lo aspettavo più forte, l’Inter ha fatto una partita seria con una bella tattica di Inzaghi. Potevamo portarcela a casa per com’è andata, siamo stati molto sfortunati”.