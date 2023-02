Inter, per lo stadio si apre uno scenario a sorpresa: l’intenzione dei nerazzurri

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 12/02/2023

Inter, si apre un nuovo scenario per quanto riguarda lo stadio. In quest’ultimo anno, si è tanto parlato della questione inerente a San Siro per quanto concerne sia la società nerazzurra che il Milan. Il progetto per il nuovo impianto sarebbe anche pronto, con la Cattedrale di Popoulus che ha avuto la meglio, ma il dibattito pubblico e le questioni burocratiche la fanno ancora da padrone.

Proprio per questo, in maniera nemmeno troppo velata, il presidente del Milan, Scaroni, ha già ammesso che la società rossonera sarebbe già pronta a prendere in mano la situazione e a costruire il nuovo impianto altrove anche senza l’Inter. E i nerazzurri? Proprio in queste ore, in viale della Liberazione, starebbe prendendo piede una nuova idea che prima d’ora non era mai stata presa in considerazione.

Inter, non si vede ancora la luce per il nuovo stadio: sul tavolo c’è una nuova ipotesi mai presa in considerazione prima d’ora

Come detto, dunque, la questione stadio sta diventando una grana sia per l’Inter che per il Milan. Ma se i rossoneri hanno già fatto capire le proprie intenzioni, i nerazzurri, fino ad ora, hanno atteso prima di prendere una decisione netta. Proprio per questo, oggi, il quotidiano Tuttosport, ha dato un aggiornamento sulla vicenda e su una nuova possibilità che riguarda la società di viale della Liberazione.

Infatti, come è stato riportato, specie se il Milan decidesse di andare avanti da solo con un nuovo impianto, i nerazzurri di sicuro non rimarrebbero a San Siro. La società nerazzurra, infatti, starebbe pensando di prendere in considerazione una nuova area nella cintura di quei paesini confinanti alla città di Milano e che sarebbero ben collegati con i vari mezzi. Vedremo se davvero ci sarà questo strappo definitivo. Ma anche l’Inter, adesso, valuta ogni tipo di possibilità.