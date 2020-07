Inter, per l´EL serviranno i top: Godin e Eriksen jolly da recuperare.

Inter, tra meno di due settimane, in Germania, l´Inter scenderá in campo con il Getafe per disputare gli ottavi di un'anomala Europa League. La vittoria finale rappresenta l'ultimo treno disponibile per Antonio Conte e i suoi per terminare la stagione con almeno un trofeo in bacheca, ed evitare di concludere l'annata con la famigerata etichetta degli zero tituli.

I nerazzurri hanno senza dubbio le carte in regola per poter arrivare fino in fondo e giocarsi la finale, ma per farlo dovranno dimenticare in fretta le prestazioni altalenanti e le incertezze palesate nelle ultime uscite durante la fase di campionato post Lockdown. Fondamentali alla causa saranno i recuperi, su un piano decisamente piú mentale che fisico, di Skriniar, Brozovic e Lautaro, ma anche e soprattutto quelli di due jolly che l´Inter potrá e dovrá pescare dal mazzo per ambire ad un trofeo internazionale tanto prestigioso quanto insidioso come l´Europa League: Diego Godin e Christian Eriksen.

Entrambi vantano grande esperienza in campo europeo, in particolar modo l´uruguaiano, che giá conta nel proprio palmares due Europa League, tre supercoppe europee e una finale di Champions, e che non a caso ha di recente suonato la carica dicendosi pronto pronto a trascinare l´Inter nel cammino verso la finale. Per quanto riguarda il danese, invece, necessario sará rispolverarne la classe cristallina che ha illuminato gli occhi di migliaia di spettatori in tutta Europa ai tempi dell´Ajax, prima, e del Tottenham, poi. La caratura di questi due fenomeni puó davvero essere l´arma in piú per garantire ai nerazzurri una successo la cui importanza sarebbe quasi vitale.