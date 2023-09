Inter, per Lautaro il rinnovo può attendere… ma non troppo

di Diego De Cicco, pubblicato il: 27/09/2023

Inter, Lautaro Martinez punta a diventare uomo simbolo del club.

Il capitano dei nerazzurri sta dimostrando con i fatti di tenere davvero all’Inter e la società da canto suo vuole continuare il connubio, con il bomber.

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il campione del mondo argentino ha un contratto in scadenza nel 2026, cosa che non mette fretta al club. Le priorità, per quanto riguarda i rinnovi sono altre. Su tutti ci sono i contratti di Mkhytarian, Dimarco e Dumfries, questi sicuramente vanno trattati entro il 2023.

Inter, gettate le basi per il prolungamento del Toro. Potrebbe unirsi a vita alla maglia nerazzurra

Tolte le urgenze appare totale la sintonia di volontà sia della società che di Lautaro Martinez di continuare la storia insieme. Il Toro da quest’anno è il capitano della squadra e la sua partenza boom con 6 gol in 6 partite sta dimostrando con i fatti che si è davanti a uno dei centravanti più forti del mondo. Sicuramente Lautaro è sotto la lente di ingrandimento di tanti top club europei, ma nei primi approcci con l’agente Alejandro Camano, si sono gettate le basi sulle quali approntare il futuro.

Nei prossimi mesi, si entrerà nel dettaglio. Seppur è prematuro parlare di cifre si può prevedere un aumento dello stipendio, anche se al momento suoi 6 milioni di euro netti più bonus è lo stipendio più alto della rosa. Probabile che il nuovo contratto possa avere scadenza giugno 2028.