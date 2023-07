Inter, per la punta il tempo stringe. Per Sky c’è una novità

di Diego De Cicco, pubblicato il: 26/07/2023

Inter, la questione attaccante resta uno dei temi caldi in casa nerazzurra, oltre a quella del portiere.

Il primo obiettivo sembra rimanere Balogun dell’Arsenal, per il quale Marotta è disposto a investire la stessa cifra che era stata stanziata per Lukaku: 35 milioni di euro più qualche bonus. Al momento comunque la trattativa non è decollata con l’Arsenal che per vendere il suo gioiello pretende di più. Stallo anche per quanto riguarda l’opzione Alvaro Morata. Il giocatore spagnolo ha avuto un incontro col suo allenatore Diego Simeone, per capire cosa lo aspetta all’Atletico Madrid. Al momento secondo il Corriere dello Sport sarebbe lui il preferito da Simone Inzaghi. Per lui l’offerta sarebbe di circa 20 milioni di euro, però, a differenza del giocatore dell’Arsenal, in questo caso l’Inter non potrebbe sfruttare il decreto crescita.

Inter, il primo obiettivo è Balogun ma non si sblocca. Per Sky ci sarebbe il ritorno di fiamma per Scamacca