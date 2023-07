Inter, per la porta l’ipotesi che non ti aspetti: la decisione coraggiosa che può stupire

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 22/07/2023

Inter, per la porta l’ipotesi che non ti aspetti. Due giorni fa, è stata data l’ufficialità del passaggio di Andrè Onana al Manchester United. Il portiere camerunese, dopo una sola stagione, lascia Milano e lascia un grande vuoto sia dal punto di vista emotivo che numerico. Proprio per questo, in viale della Liberazione, stanno cominciando le trattative per portare nuovi portieri in maglia nerazzurra.

Sì, perchè non solo l’addio di Onana ha lasciato una casella vuota, ma anche quello di Cordaz e Handanovic. Dal Gubbio è arrivato a titolo definitivo Di Gennaro, ma ad Appiano Gentile, in questo momento, sono presenti anche Filip Stankovic e Ionut Radu. Se per il portiere rumeno la partenza sembra essere certa, per il figlio d’arte ecco che il discorso potrebbe cambiare.

Infatti, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la società nerazzurra, viste le difficoltà riscontrate per arrivare a Sommer e Trubin, potrebbe prendere in considerazione la permanenza del portiere serbo. Il classe 2002, dopo i due anni in prestito con la maglia del Volendam – in cui è stato nominato miglior giocatore della stagione l’anno scorso – ha giocato da titolare entrambe le amichevoli dei nerazzurri e partirà per la tournèe in Giappone.

Il suo ipotetico inserimento della rosa darebbe benefici sia dal punto di vista dei conti, perchè si tratta di un giocatore praticamente senza costo di cartellino e dall’ingaggio limitato. Ma sarebbe anche utile per le liste, dal momento che Stankovic è cresciuto nel vivaio nerazzurro.