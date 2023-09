Inter, per Inzaghi buone notizie dalla Pinetina, meno dall’estero

di Redazione, pubblicato il: 08/09/2023

(Inter) La sosta per le nazionali decima i club più importanti. Non si sottrae a questa logica l’Inter con Inzaghi costretto a lavorare alla Pinetina con un manipolo di giocatori.

Tra questi Stefano Sensi, tornato a lavorare in gruppo dopo l’affaticamento muscolare che aveva costretto il mister a non convocarlo per il match contro la Fiorentina.

Notizie non altrettanto buone arrivano dall’estero, in particolare dal Cile. Alexis Sanchez è stato convocato ma molto difficilmente potrà scendere in campo domani nel primo impegno contro l’Uruguay.

E’ stato lo stesso CT Berizzo a confermare le incertezze sulle condizioni del Nino. “Se Alexis è stato convocato è perché è disponibile e può giocare. Ma lasciatemi chiarire la situazione che lo riguarda: stiamo valutando clinicamente le sue condizioni. Si è sottoposto a esami medici e vogliamo essere cauti per la sua condizione fisica“.