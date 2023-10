Inter, per Arnautovic e Cuadrado verso il ritorno imminente: le partite in cui rientreranno

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 22/10/2023

Inter, Arnautovic e Cuadrado verso il recupero. Dopo una bella vittoria fuori casa contro il Torino, la squadra nerazzurra si prepara per affrontare, in Champions League, il Salisburgo. La squadra austriaca, seppur in un momento di poca brillantezza generale di risultati, rimane un avversario che non ha nulla da perdere e che giocherà con i suoi giovani talenti pronti a dare battaglia.

Intanto, da Appiano Gentile, arrivano novità per quanto riguarda l’infermeria. Come ammesso da Simone Inzaghi ieri nella conferenza post-partita, sono Juan Cuadrado e Marko Arnautovic i giocatori indisponibili per la partita di coppa. Ma per entrambi il ritorno in campo sembra essere imminente. Infatti, per quanto riguarda l’esterno colombiano, si spera di poterlo recuperare per la partita di campionato contro la Roma a San Siro.

Mentre, l’attaccante austriaco, potrebbe ritornare per il ritorno in Champions League sempre contro il Salisburgo. Inzaghi, dal canto suo, spera di poter avere i due giocatori a completa disposizione, sia per poter avere maggiori alternative in rosa, sia perchè, in tal modo, è possibile dare maggior respiro anche a chi ha giocato maggiormente.

L’attesa sembra essere quasi terminata: Cuadrado e Arnautovic si apprestano a rientrare in campo in breve tempo e a dare il loro contributo alla squadra per raggiungere gli obbiettivi prefissati.