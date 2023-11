Inter, Pedullà convinto, le perle della lunga collana nerazzurra

di Redazione, pubblicato il: 22/11/2023

(Inter) Nel suo editoriale su Sportitalia Alfredo Pedullà elogia le strategie di mercato nerazzurre degli ultimi anni.

“L’Inter ha una specialità della casa: i parametri zero. Negli ultimi anni è riuscita a vincere qualche Gran Premio della Montagna, scollinando bene e poi mantenendo il vantaggio senza grandi problemi. La specialità della casa, ci vengono in mente Calhanoglu e Thuram come ultime “perle” della collana, ma di sicuro di sono altri pezzi pregiati, tra gli altri una citazione la meriterebbe Mkhitaryan. I pochi spiccioli spesi per Darmian fanno risaltare l’operazione come se fosse un parametro zero. E se vogliamo i 4 milioni versati per Acerbi, usato sicuro di assoluta affidabilità, non possono essere considerati uno spreco, piuttosto l’esatto contratto».