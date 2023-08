Inter, Pavard salta l’allenamento col Bayern. Ecco la situazione

di Diego De Cicco, pubblicato il: 23/08/2023

Inter, Benjamin Pavard è praticamente a un passo dal vestire la maglia nerazzurra.

Dopo che sarebbe già stato raggiunto l’accordo tra i due club con il Bayern Monaco che incasserebbe 32 milioni bonus compresi, continua l’avvicinamento al trasferimento. L’Inter ha ottimi rapporti con il club bavarese dal quale in questa sessione di mercato ha preso il portiere Sommer. I nerazzurri avrebbero concesso al Bayern il tempo necessario a trovare un sostituto del francese. Inter, Pavard salta l’allenamento con il Bayern ed è prossimo a raggiungere Milano

Oggi, come riporta l’account Twitter ufficiale della squadra tedesca, Pavard non ha preso parte all’allenamento. Ufficialmente l’ex giocatore dello Stoccarda non si è unito alla squadra causa “malattia”. Il club teutonico non ha spiegato ulteriormente la situazione del proprio giocatore ma l’assenza dal centro sportivo di Sabener Strasse sembra a tutti gli effetti un ulteriore segnale per l’addio imminente del difensore francese ai bavaresi.