Inter, Pavard parla prima della partita: che parole sui tifosi. E su come affrontare il Genoa…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 04/03/2024

Inter, Pavard parla prima della partita. I nerazzurri si apprestano ad affrontare una sfida che potrebbe definitivamente, o quasi, ammazzare il campionato. Vincendo contro il Genoa, gli uomini di Inzaghi porterebbero a quindici le lunghezze di vantaggio sulla Juventus. Per questo servirà tutta la massima concentrazione contro una squadra che già all’andata ha mostrato di saper far male ai nerazzurri. Intanto, prima della partita, il difensore interista, Pavard, ha parlato ai microfoni di Inter Tv.

Ecco le parole di Pavard: “Come affronteremo la gara? Sappiamo che è una squadra complicata, ci ha già messo in difficoltò. Avremo tutto il supporto dei nostri tifosi per dare il meglio, stasera. Come abbiamo preparato la fase offensiva? Come tutte le partite, l’abbiamo studiata bene. Dobbiamo fare una buona fase difensiva e noi difensori dobbiamo dare una mano anche in attacco”.