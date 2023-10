Inter, Pavard, l’incredibile accade in 8 minuti

di Redazione, pubblicato il: 18/10/2023

(Inter) Benjamin Pavard è stato il protagonista indiscusso della vittoria per 4 a 1 della Francia nell’amichevole con la Scozia. I ragazzi di Clarke si erano portati in vantaggio in apertura con un gol di Gilmoure. A quel punto è entrato in scena il difensore nerazzurro. Al 16mo pareggia con un colpo di testa avvicinato su corner di Griezmann poi al 24mo la doppietta sempre di testa su palla inattiva. In 8 minuti Pavard ha ribaltato la partita per la gioia dei tifosi presenti allo Stade de France. Il 4 a 1 finale è arrivato grazie ai gol di Mbappè su rigore e Coman.