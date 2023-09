Inter, Pavard finalmente nerazzurro: il retroscena su un ex compagno al Bayern Monaco

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 13/09/2023

Inter, un ex compagno di squadra di Pavard ha provato a convincerlo a rimanere al Bayern Monaco. In casa nerazzurra, Simone Inzaghi, attende il rientro degli ultimi giocatori impegnati con le rispettive nazionali. L’allenatore nerazzurro sta provando a preparare nella maniera migliore una partita complicata ed importantissima come il derby di Milano contro il Milan.

Ci si chiede se contro il Milan, Simone Inzaghi, possa schierare il nuovo acquisto Benjamin Pavard. Il difensore francese, ha fatto pochi allenamenti con la squadra nerazzurra, pertanto è altamente probabile che possa partire dalla panchina, con Darmian al suo posto. Intanto, dalla Germania, arriva un retroscena sul trasferimento del francese dal Bayern Monaco.

Secondo quanto riportato dalla Bild, infatti, un suo ex compagno di squadra ha provato a convincerlo a rimanere nella squadra bavarese. Secondo quanto riportato dal quotidiano, l’ex juventino Coman avrebbe parlato al giocatore dicendo che rimanendo al Bayern Monaco avrebbe potuto avere delle prospettive europee migliori rispetto a quelle che potrebbe avere a Milano.

Un tentativo che non è andato a buon fine e che, alla fine, ha visto Pavard arrivare con tanto entusiasmo in nerazzurro. Adesso si attendono i primi minuti in campo per un giocatore su cui ci sono tantissime aspettative.