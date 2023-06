Inter, patto Inzaghi-Marotta sul rinnovo: ma il tecnico chiede una garanzia precisa

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 26/06/2023

Inter, c’è il patto Inzaghi-Marotta per il rinnovo del contratto. Mentre la squadra si gode le vacanze dopo una stagione molto lunga e gli impegni con la nazionale, in viale della Liberazione è il momento di concentrarsi sulla programmazione per la squadra della prossima stagione. Qualche movimento è già stato fatto, ma la parte più sostanziosa deve ancora essere effettuata.

Nei giorni scorsi c’è stato un incontro tra Simone Inzaghi e la società, alla presenza anche del presidente Steven Zhang. Si è parlato di calciatori e di come fare a rendere la squadra competitiva. Sul piatto, però, c’è ancora il rinnovo dell’allenatore piacentino, di cui tanto si è parlato, ma per cui ancora non si sono avuti discorsi.

Il motivo di questo, ad avviso di Tuttosport, è semplice. Sia l’allenatore che la società, con Marotta in cima, hanno deciso, eventualmente, di iniziare a parlare del prolungamento più avanti. La società vuole vedere quale sarà l’avvio della squadra in campionato e se lotterà per lo scudetto – visto come è andata la passata stagione. L’allenatore, invece, ha chiesto solo una garanzia: che venga costruita una squadra molto competitiva.

Proprio per questo, lo stesso Inzaghi, ha fatto una richiesta specifica alla dirigenza che ha un nome ed un cognome: Romelu Lukaku. L’attaccante belga rappresenta una priorità per l’ex Lazio e ha chiesto alla dirigenza di lavorare in modo da poterlo riavere ad Appiano Gentile la prossima stagione. Non sarà semplice, anzi. Il Chelsea non apre al prestito. Ma per questo bisognerà vedere nelle prossime settimane come proseguiranno i discorsi.