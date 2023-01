Inter-Parma, Inzaghi in emergenza cambia le carte: novità sulle fasce e in difesa

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 10/01/2023

Inter-Parma, gli allenatori hanno annunciato le loro formazioni ufficiali. Esordio in Coppa Italia per la squadra nerazzurra che deve riscattare il pessimo pareggio in campionato contro il Monza che ha condannato la rosa di Inzaghi a non poter più ambire alla vittoria dello scudetto. Per questo, avanzare in Coppa Italia, rappresenta un traguardo importante per puntare alla vittoria del trofeo.

Di seguito, ecco le scelte di Inzaghi e Pecchia:

INTER (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Gagliardini, Asllani, Mkhitaryan, Gosens; Lautaro, Correa.

All. Simone Inzaghi.

PARMA (4-3-3): Buffon; Del Prato, Balogh, Osorio, Valenti; Estevez, Bernabé, Sohm; Benedyczak, Vazquez, Man.



All. Fabio Pecchia.