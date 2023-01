Live, Inter-Parma 0-0: occasione per gli emiliani con Vazquez

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 10/01/2023

2′ – Occasione Parma! D’Ambrosio libera male e serve Vazquez che calcia, ma Onana blocca

1′ – Rotola il pallone a San Siro!

Inter-Parma, manca poco all’inizio della partita. Esordio in Coppa Italia per la squadra di Simone Inzaghi che, dopo il brutto stop in campionato in casa del Monza, deve ritrovare di nuovo la via della vittoria per puntare ad arrivare fino in fondo alla competizione, dal momento che il campionato è oramai andato. Inzaghi che, però, questa sera, si trova in piena emergenza con il centrocampo titolare assente per infortunio e l’opportunità per qualche elemento della rosa per mettersi in mostra.

Intanto, ecco le scelte definitive dei due tecnici:

INTER (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Gagliardini, Asllani, Mkhitaryan, Gosens; Lautaro, Correa.

All. Simone Inzaghi.

PARMA (4-3-3): Buffon; Del Prato, Balogh, Osorio, Valenti; Estevez, Bernabé, Sohm; Benedyczak, Vazquez, Man.



All. Fabio Pecchia.