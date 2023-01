Inter-Parma, Correa ha un’altra chance. Il Tucu può svoltare la stagione

di Diego De Cicco, pubblicato il: 10/01/2023

Inter-Parma è partita da dentro o fuori, non solo per i nerazzurri, ma anche per Correa.

Per i nerazzurri quello di stasera è diventato un match importantissimo, non solo perché sono i detentori del titolo, ma anche perché giocano in casa contro una squadra di serie B. Se il Parma non avrà nulla da perdere e potrà giocare a viso aperto, per la squadra di Inzaghi passare il turno è un dovere assoluto.

Come riporta gazzetta.it, contro i ducali sarà la volta di Joaquin Correa. L’argentino torna titolare, l’ultima volta successe a Monaco di Baviera in Champions League. In questo 2023 è sceso in campo solo nel finale della partita contro il Napoli del 4 gennaio, confermando che la situazione rispetto allo scorso anno non appare mutata. In pratica in questa prima parte di stagione non è mai stato al top della forma, causa la ripetuta infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio, che si porta dietro dalla vittoria nerazzurra contro il Barcellona del 4 ottobre.

Il giocatore argentino non si è mai tirato indietro quando ce n’è stato bisogno, stringendo anche i denti per entrare in campo. Con un assist per Lukaku contro il Viktoria Plzen e il bellissimo gol del 3-0 contro la Sampdoria, sembrava che il periodo nero fosse alle spalle. Convocato per il mondiale ha dovuto rinunciarci quando era già in Qatar dopo l’ultimissima amichevole, a causa di una doppia infiammazione ai tendini di Achille.

Inter-Parma, il tucu titolare in coppa. Per l’argentino si tratta di un’occasione per dimostrare che il periodo nero è alle spalle.