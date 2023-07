Inter, parla Pastorello: l’agente dice tutto su de Vrij e Pereyra. E su Meret…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 06/07/2023

Inter, parla Pastorello. La società nerazzurra, in questi giorni, è parecchio impegnata per ciò che riguarda il mercato. Anche quest’anno il leit motiv che i tifosi nerazzurri hanno imparato a menadito è che non ci possono essere entrate senza uscite. Per questo ci sono alcune situazioni da tenere particolarmente sott’occhio.

Intanto, oltre al mercato, ci sono anche i rinnovi a cui far fronte. In viale della Liberazione sono stati già ufficializzati ieri quelli di Bastoni e Calhanoglu. Ma attenzione perchè a breve potrebbe sbloccarsi anche quello di Stefan de Vrij. A confermarlo, l’agente del giocatore, Federico Pastorello, che ha anche parlato di altri nomi come confermato da Calciomercato.com.

Ecco le parole di Pastorello: “Tutto fatto per il rinnovo di de Vrij? Sì, sono stato qui per gli ultimissimi dettagli, a breve ci sarà l’annuncio. E’ quasi tutto a posto. Avete parlato di Pereyra? Sì, è un giocatore che piace anche per la sua duttilità tecnica, non è un segreto che è una delle opzioni, bisognerà vedere nei prossimi giorni e dipenderà da loro ovviamente. Meret? No, non ne abbiamo mai parlato, c’è ancora Onana e dipenderà dalla sua partenza. Sarr? Credo che l’Inter cerchi a destra, un braccetto di destra. Quindi no”.