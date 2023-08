Inter, parla Moratti: che parole sull’acquisto di Arnautovic! E sul ricorso Juventus…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 22/08/2023

Inter, parla l’ex presidente Moratti. Un momento molto positivo per la squadra nerazzurra, che dopo la vittoria nella prima giornata di campionato contro il Monza per 2-0, sembra aver chiuso l’acquisto di un giocatore molto importante come quella di Benjamin Pavard dal Bayern Monaco. Intanto, intervenuto ai microfoni di Tuttocagliari.net, l’ex presidente Massimo Moratti ha parlato di tanti temi. Ecco le parole di Moratti.

Sul Cagliari-Inter della prossima giornata: “Intanto devo dire che il Cagliari è partito bene. Ho visto la partita di ieri col Torino: i sardi hanno giocato in maniera molto intelligente, e forse meritavano anche qualcosa in più del pareggio. Credo che affronteranno i nerazzurri senza complessi o timori reverenziali di sorta. L’Inter sembra fortissima e lanciatissima: tanti giocatori l’anno scorso hanno dimostrato il loro valore, e quest’anno la dirigenza ha ulteriormente integrato la rosa. Certo, manca un centravanti, ma questa squadra è in grado di creare ugualmente pericoli e occasioni ed è altamente competitiva. Dovrà dimostrarlo, però: a Cagliari per i nerazzurri non sarà per nulla semplice”.

Su Arnautovic: “A mio parere quello di Arnautovic è stato un acquisto stupendo. Poi a me fa particolarmente piacere perché Marko faceva parte del gruppo del Triplete, e già allora era un ragazzo pieno di classe e di capacità tecniche. Successivamente si è espresso molto bene in Inghilterra e oggi, tornato all’Inter, può risultare utilissimo. Magari c’è bisogno anche di un ulteriore elemento per completare il reparto offensivo, in vista della serie A, della Champions League e della Coppa Italia. L’Inter, del resto, ha il dovere di tenere alta la propria bandiera in tutte e tre le manifestazioni”.

Se i ricorsi Juventus sono terminati, dopo l’ennesimo rigetto: “Mi auguro proprio di sì. Ormai questa vicenda è venuta un po’ a noia, per cui spero che si tratti davvero dell’ultimo capitolo. Certamente siamo molto fieri di questa ennesima conferma dello scudetto 2006”.