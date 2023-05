Inter, parla Marotta: dal derby di Champions fino a Inzaghi. Il dirigente dice tutto

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 13/05/2023

Inter, Marotta a tutto tondo sulla squadra nerazzurra. Presente all’evento organizzato da La Gazzetta dello Sport, il CEO Sport della società nerazzurra, Beppe Marotta, è stato interpellato su vari temi. Ovviamente, uno tra i principali, è stato sicuramente il derby di Champions, con la partita d’andata vinta proprio dalla squadra di Simone Inzaghi. Ma tanti altri argomenti sono stati toccati. Ecco le sue parole come riportate da Calciomercato.com.

Su come si sta dopo la partita d’andata contro il Milan: “Si sta mediamente bene, ci porta ad essere avvantaggiati ma dobbiamo essere motivati, umili ma senza cullarsi su queste casistiche. Ancelotti? Chiaro che quando vivi queste atmosfere in una competizione come questa è evidente che l’adrenalina sia tanta e il cuore batte forte. Ora abbiamo una partita e non dobbiamo sottovalutarla ma il pensiero corre a martedi”.

Sul rimpianto di non aver chiuso la partita: “Credo che l’analisi debba portare al fatto che la cosa più importante è la prestazione, questi sono ottimi presupposti per affrontare un avversario di tutto rispetto per il ritorno. Il palo di Tonali è arrivato nel nostro momento di difficoltà ma un risultato del genere alla vigilia non potevamo aspettarcelo”.

Sul pensiero della finale di Istanbul: “Oggi è una fotografia, può alimentare un sogno, ma questo è”.

Su Inzaghi: “Devo sottolineare la forza e la valenza della società, degli attori che sono sotto la luce dei riflettori e quelli che sono fuori. C’è una grande cultura nell’Inter nel dare il massimo, l’allenatore ha superato un momento di forti critiche, forse esagerate, ma chi vive nello sport deve convivere con queste situazioni”.