Inter, parla Lukaku: le sue parole sul clima partita. E sul derby…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 06/05/2023

Inter, Lukaku parla dopo la partita. Una vittoria importantissima che regala tre punti fondamentali in vista della corsa Champions. L’Inter batte la Roma e torna in piena zona calda per l’Europa che conta. Intanto, alla fine della partita, l’autore del secondo gol, Romelu Lukaku, ha parlato ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole.

Sulla partita: “Sono veramente contento della partita della squadra, sono contento, stiamo arrivando a un livello top. Dobbiamo continuare così in allenamento, è un momento importante per tutta la squadra, dobbiamo sfruttare ogni occasione”.

Sul clima partita: “A me piace perché tutti vedono la nostra voglia di vincere. Abbiamo tantissima maturità e lo abbiamo dimostrato, così portiamo a casa le partite”.

Sul derby: “Dobbiamo recuperare bene e da domani prepariamo la gara di mercoledì”.

Sulla sua condizione: “Miglior Lukaku della stagione? Ottimo lavoro coi preparatori, sto bene io come tutta la squadra, dobbiamo continuare così per fare male agli altri”.