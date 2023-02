Inter, parla Lukaku dopo il porto: le sue parole sul gol. E su Barella…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 22/02/2023

Inter, Lukaku raggiante a fine partita. Dopo la grande vittoria contro il Porto, l’attaccante belga ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video, del periodo che ha passato a causa dell’infortunio e del ritorno al gol anche in Champions League.

Ecco le parole di Lukaku: “Soddisfatto per la vittoria, abbiamo vinto. Volevamo fare il secondo gol. Ho passato mesi complicati, ma sono contento di aver aiutato la squadra. Se non gioco? Non sono individualista, penso alla squadra. Dobbiamo continuare così. Barella? E’ il primo giocatore che porto in guerra e sono contento che abbia fatto l’assist”.