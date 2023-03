Inter, parla Inzaghi: Dimarco recuperato. E su Skriniar, Brozovic e Asllani…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 09/03/2023

Inter, Simone Inzaghi parla in conferenza stampa. Domani, per la squadra nerazzurra, sarà già ora di campionato. Dopo la buona reazione contro il Lecce, ci sarà da affrontare un’altra ‘piccola’ del nostro campionato, coinvolta nella lotta salvezza come lo Spezia. Un tipo di partita che, in questa stagione, ha creato spesso problemi all’Inter. Un avversario fastidioso da affrontare con il giusto piglio. Di seguito, ecco le parole in conferenza trasmesse sui canali ufficiali nerazzurri.

Sulla reazione post-Bologna: “Abbiamo reagito bene facendo un’ottima gara contro il Lecce. Dobbiamo continuare così, mantenendo questa determinazione già a partire da domani a La Spezia”.

Sulla partita: “Mi aspetto una partita difficile contro una squadra che sta lottando per un obiettivo ben preciso e ha cambiato allenatore. Vengono da due pareggi consecutivi arrivati nella maniera giusta e quindi bisognerà interpretare la partita nel migliore dei modi facendo cose semplici ed essenziali”.

Sulla condizione di Lukaku: “Conosciamo il valore del giocatore, arriva da un periodo complicato. Adesso però sta dando ottimi segnali, si allena nel migliore dei modi quotidianamente e ha già fatto un gol importante con il Porto. Vogliamo che continui a migliorare la sua condizione per poterci aiutare a vincere partite”.

Sulle critiche per l’utilizzo di un singolo modulo: “All’inizio della mia carriera e anche nel mio primo anno da professionista ho giocato con un altro modulo. Qui all’Inter e negli ultimi anni alla Lazio secondo me c’erano le caratteristiche giuste per i giocatori e abbiamo ottenuto ottimi risultati, ma durante la gara si può sempre cambiare, magari mettendo un attaccante in più. Di volta in volta cercherò di fare le giuste considerazioni”.

Sugli indispobili: “Dimarco bene, è convocato. Correa ha lavorato parzialmente in gruppo però non verrà a La Spezia con noi. Skriniar purtroppo è ancora fermo, però speriamo che al rientro da Spezia sabato possa già unirsi parzialmente con noi”.