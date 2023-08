Inter, parla de Vrij dopo la vittoria in amichevole: parole da leader sui nuovi arrivati

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 14/08/2023

Inter, de Vrij parla dopo l’amichevole vinta contro l’Egnatia. La partita di ieri a Ferrara, ha mostrato che la squadra nerazzurra ha ancora vari aspetti da dover migliorare sul campo. In primis in termini di concentrazione, ma anche per quanto riguarda l’oliare i vari meccanismi e, soprattutto, la mira sotto porta.

Fattori che, ieri sera, avrebbero potuto far fare una cattiva figura, anche se poi la doppietta di Lautaro, il gol di Barella e quello del baby Stabile hanno rimesso le cose a posto. Dopo la gara, ai microfoni di Inter Tv, ha parlato il difensore nerazzurro, Stefan de Vrij.

Ecco le parole di de Vrij: “È stata una prova abbastanza buona. Nel primo tempo ci è mancato il gol, ma abbiamo creato tantissime occasioni. Queste gare ci fanno capire dove migliorare. Dobbiamo dimostrare che siamo pronti fin da subito e che abbiamo imparato dagli errori dello scorso anno”.

Poi, de Vrij, ha continuato: “Tutti i nuovi arrivati hanno dimostrato di essere giocatori da Inter. Voglio ringraziare i tifosi perché sentiamo tanto il loro sostegno e ci aiuta molto. Daremo tutto per questa maglia.”

Adesso sarà solo campionato, con la complicatissima sfida d’esordio, in casa, contro il Monza di Raffaele Palladino che è vero che ha perso clamorosamente l’esordio di Coppa Italia contro la Reggiana, ma ha mostrato tantissime buone cose e ha dimostrato di essere già pronta.