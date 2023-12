Inter, parla Darmian: le parole sulla Juventus capolista e la partita. E sul suo segreto…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 03/12/2023

Inter, Darmian parla prima della partita. Quella di questa sera è una sfida importantissima per la squadra nerazzurra. Una partita che vede i nerazzurri dover vincere per evitare che la Juventus compia il sorpasso in cima alla classifica. Ma contro, c’è un avversario come il Napoli che nelle ultime 17 partite in casa ha perso solamente una volta contro la squadra nerazzurra.

Per questo Inzaghi dovrà preparare al meglio ogni situazione di gioco per evitare brutte sorprese. Servirà la migliore Inter possibile. Intanto, prima della partita, il difensore nerazzurro Matteo Darmian, ha parlato ai microfoni di Inter Tv della partita, ma anche di molto altro. Ecco le parole di Darmian.

Sulla pressione della Juventus capolista: “No. Dobbiamo scendere in campo come abbiamo sempre fatto in questo inizio stagionale. Sappiamo che il Napoli è un avversario tosto ma cercheremo di portare a casa i tre punti”.

Sul pericolo Kvaratskelia: “Mi auguro le abbia anche questa sera. Però dovremo lavorare bene di squadra. Cercheremo di portare a casa i tre punti lavorando tutti insieme”.

Sul segreto del suo rendimento: “Lavorare ogni giorno e mettermi a disposizione della squadra”.