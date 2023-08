Inter, parla Arnautovic: l’austriaco suona la carica e parla del suo esordio contro il Monza

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 21/08/2023

Inter, Arnautovic parla del suo ritorno in maglia nerazzurra. Arrivato a sorpresa dal Bologna in prestito con obbligo di riscatto, Marko Arnautovic è molto carico per questa nuova tappa della sua carriera. L’attaccante austriaco, come ammesso oggi dallo stesso Marotta, non era il profilo in cima alla lista della dirigenza interista, ma è stato un giocatore fortemente voluto per completare l’attacco nerazzurro.

Intervistato da Sport ORF, Arnautovic, ha parlato di tanti temi, dal suo arrivo a Milano fino all’esordio contro il Monza che lo ha reso protagonista con un assist per il raddoppio di Lautaro Martinez. Ecco le parole di Arnautovic.

Sul ritorno all’Inter: “Le mie emozioni erano altissime, sono molto contento di essere tornato a San Siro e all’Inter. Non appena sono entrato, ho avuto un brivido. Quando torni in un club così grande dopo 13 anni e sono interessati a te, sei molto motivato. Sarò motivato per tutta la stagione. Voglio scendere in campo il più spesso possibile e vogliamo ottenere la seconda stella, è per questo che siamo motivati. In termini di qualità, è uno dei club più forti in cui sia mai stato”.

Sull’esordio contro in campionato contro il Monza: “Abbiamo vinto 2-0, sono estremamente soddisfatto della nostra prestazione”.