Inter, parla ancora Zilliacus: l’elogio a Zhang, con un commento sulla via da seguire

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 05/09/2023

Inter, Zilliacus parla ancora del presidente Steven Zhang. In casa nerazzurra è un periodo entusiasmante per quanto riguarda i risultati di campo. La squadra di Simone Inzaghi è riuscita ad ottenere tre vittorie di fila consecutivamente ed è a punteggio pieno in classifica insieme al Milan. E proprio contro la squadra rossonera di Stefano Pioli, sarà la prossima gara di campionato. Un avversario particolarmente complicato da affrontare come dimostrato in queste stagioni.

Intanto, tiene sempre banco la questione della cessione societaria. Sono ancora tante le voci che vorrebbero una cessione da parte del presidente Steven Zhang entro la fine dell’anno. Uno dei soggetti interessati, come confermato anche in una recente intervista, è l’uomo d’affari finlandese, Zilliacus. Lo stesso Zilliacus, attraverso un commento sul suo profilo Twitter, ha fatto un bilancio su quanto fatto nel mercato da parte del club nerazzurro. Dando anche un input per quanto riguarda la gestione.

Ecco le parole di Zilliacus: “Buon lavoro di Steven Zhang e del suo team. Anche se ci sarà sempre chi non è d’accordo, a livello generale i giocatori costosi con i loro anni migliori alle spalle sono stati sostituiti da acquisti nuovi e meno costosi con un buon potenziale. Un bilancio equilibrato consente a una squadra di calcio di costruire un successo a lungo termine”.