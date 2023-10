Inter, ottime notizie per la Champions, un rientro importante (Sky)

di Redazione, pubblicato il: 02/10/2023

(Inter) Il calendario non permette soste. Sono passate poche ore dalla quaterna di Lautaro a Salerno e già si sente profumo di Champions. A San Siro arriva il Benfica già in difficoltà dopo la sconfitta interna con il Salisburgo nel primo turno.

Secondo la redazione di Sky Sport Inzaghi potrebbe contare su un gradito ritorno per il match con i lusitani. Cuadrado nei giorni scorsi ha iniziato a lavorare in gruppo anche se solo parzialmente. Per martedì sera il colombiano potrebbe essere a disposizione del tecnico nerazzurro dopo tre partite di assenza per una infiammazione. Nessuna speranza invece per Frattesi ancora ai box dopo il guaio muscolare patito contro il Sassuolo.