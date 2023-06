Inter, Onana via? Il presidente dell’Empoli da un indizio importante su lui e Vicario

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 20/06/2023

Inter, continuano le voci su un avvicendamento tra Onana e Vicario. Dopo la finale di Champions League giocata ad Istanbul, tanti giocatori nerazzurri si sono messi in vetrina tra le fila degli uomini di Inzaghi, facendo in modo che tante big europee mettessero gli occhi su di loro.

Tra i giocatori di cui maggiormente si sta parlando, il portiere camerunese Andrè Onana è di certo uno su cui c’è maggior interesse. In viale della Liberazione considerano il numero 24 un giocatore importante sia nel lavoro tra i pali, sia in quello di prima regia. Ma se dovesse arrivare un’offerta indecente, ecco che allora verrebbe seriamente presa in considerazione.

Tanti nomi si sono fatti per quanto riguarda i possibili sostituti, ma quello più caldo è sicuramente quello di Guglielmo Vicario dell’Empoli. Proprio il presidente della squadra toscana, Fabrizio Corsi, ha dato un suggerimento importante, ai microfoni di Radio Lady, sul futuro di Onana e del proprio portiere.

Ecco le parole di Corsi: “Ci sono delle squadre interessate che hanno fatto domanda, un paio dall’estero e con una c’è un discorso piuttosto avviato. Anche stamani mi ha chiamato una grande società italiana sapendo tutto, anche più di me. E mi ha detto che potrebbero cedere il loro portiere all’estero e sarebbero interessati a Vicario. Per me conta anche l’amicizia e da vari mesi questo club mi ha manifestato il suo interesse.