Inter, Onana carica la squadra prima della finale: parole da leader per il portiere nerazzurro

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 10/06/2023

Inter, Onana parla prima della partita. Il momento della verità è arrivato. La squadra nerazzurra si appresta ad affrontare il Manchester City per la finale di Champions League. Una partita delicatissima, contro la squadra migliore al mondo. Un test al limite dell’impossibile per gli uomini di Inzaghi che però dovranno dare tutto in campo per non avere rimpianti.

Intanto, ad un’ora dalla partita, il portiere nerazzurro, Andrè Onana, ha parlato della sfida, dando la carica ai suoi compagni ai microfoni di Sky Sport.

Ecco le parole di Onana: “L’ambizione è quella di vincere, siamo una squadra forte, siamo l’Inter e dobbiamo vincere sempre. Giochiamo contro la squadra più forte del mondo, ma è una finale e le finali non si giocano, si vincono. Sarà la partita più difficile degli ultimi 5-10 anni ma sappiamo soffrire e se lavoriamo bene possiamo tornare a Milano con la coppa. I più importanti siamo noi, non il City: dobbiamo fare il nostro lavoro, giocare bene, difendere bene e senza paura. La cosa più importante è vincere oggi: non so come, ma dobbiamo vincere”.