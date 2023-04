Inter, Onana carica la squadra: ecco l’obiettivo per la stagione!

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 12/04/2023

Inter, Onana carica la squadra per la Champions. La vittoria di ieri sera sembra aver ridato entusiasmo all’ambiente nerazzurro, dopo gli ultimi risultati deludenti in campionato. Grazie al 2-0 rifilato nella partita d’andata al Benfica, gli uomini di Simone Inzaghi hanno fatto un bel passo verso la semifinale di Champions League.

Tra i protagonisti della sfida, anche il portiere Andrè Onana, autore, nel finale, di una parata importantissima che ha permesso alla squadra nerazzurra di mantenere inviolata la porta, ma soprattutto di tenere due lunghezze di vantaggio, in termini di gol, sul Benfica. Proprio all’indomani della vittoria, lo stesso Onana ha parlato degli obiettivi della squadra ai microfoni di TNT Brasil, caricando l’ambiente soprattutto per quanto riguarda la Champions League. Ecco le sue parole.

Sulla partita di ieri sera: “La chiave è stata l’essere una squadra. Abbiamo saputo soffrire tutti insieme, perché il Benfica è una grande squadra con grandissimi giocatori. Abbiamo aspettato il nostro momento e alla fine ne abbiamo saputo approfittare. Sono davvero molto felice del lavoro della squadra, specialmente della parte difensiva, ci siamo sacrificati e ne è valsa la pena. Sono felice del lavoro collettivo”.

Poi, Onana, aggiunge: “Sì, la Champions è una competizione molto importante. Essendo giocatori dell’Inter, quando indossi questi colori devi onorarli sempre. Stiamo giocando tre competizioni, possiamo provare ad arrivare il più lontano possibile. Daremo la vita per poter vincere queste tre competizioni, possiamo farcela oppure no. Se così non fosse, potrebbe essere la prossima stagione”.